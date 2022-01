Jovem capota caminhão na PR-092 em Wenceslau Braz

Sinistro ocorreu ontem por volta das cinco horas num curva

Um rapaz de 24 anos sofreu ferimentos graves às cinco horas da madrugada deste domingo, dia 30, no KM 250 da PR-092, em Wenceslau Braz. Foi encaminhado pela ambulância até o hospital municipal local.

Ele perdeu o controle e capotou o Scania/G 380 (placas de Indaial/SC) que conduzia à margem direita da rodovia, base da trajetória do seu tráfego. O acidente aconteceu numa curva com tempo chuvoso no sentido de Wenceslau Braz.

Do sinistro resultaram também danos de grande monta no caminhão.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.