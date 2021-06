Jovem ainda não foi encontrado em Carlópolis

Norte Pioneiro acompanha busca pelo rapaz de 22 anos que caiu de barco no domingo à tarde

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina encerrou as buscas desta terça-feira, dia 29, em razão do início da noite e da baixa visibilidade. Por questões de segurança e protocolo as equipes apenas realizam as operações de busca aquática durante o dia, com a luz solar, explicou a tenente Ivna.

Para esta quarta, a equipe retoma o trabalho num novo quadrante estabelecido, pois a vítima ainda não foi encontrada. São mais de dois dias do fato.

A área a ser varrida é muito extensa, variando entre profundidade de 5 a 8 metros. estão procurando com equipamentos de mergulho, assim como superficial.

O platinense Gabriel Anastácio (fotos), de 22 anos, sofreu acidente na Represa de Xavantes, em Carlópolis, por volta das 17 horas do domingo, dia 27. A fatalidade ocorreu no condomínio chamado Água Branca. A embarcação virou e, dos seis jovens, apenas Gabriel desapareceu.

Os outros jovens Alan, 21 anos, e Matheus, 22, e as meninas Júlia,21, Helena,20, e Marina, 24, estão bem fisicamente, mas psicologicamente abalados. O npdiario só descobriu nesta terça-feira que eram seis e não cinco que estavam embarcados na hora do sinistro.

Ainda não se sabe quem conduzia e a quem pertencia a embarcação.

Há várias possibilidades na busca e agora com outra, também grave, por conta de sofrer hipotermia, quando o corpo apresenta temperatura abaixo do considerado normal, perdendo o calor natural e exigindo cuidados.

Além dos bombeiros da unidade platinense, há quatro mergulhadores da corporação que vieram de Curitiba, e lanchas particulares.