JEPs potencializam inclusão em Tomazina

Participação de alunos e professores de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira e Pinhalão

A fase regional dos Jogos Estaduais do Paraná, que aconteceu em Tomazina esta semana contou com a participação de alunos e professores das cidades de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira e Pinhalão.

Entre as modalidades disputadas, o atletismo ganhou destaque no segundo dia de competições, com a participação de 38 alunos com deficiência (ACD) e foi finalizado com a entrega de medalhas da modalidade.

No Paraná, a inclusão social dos alunos com deficiência é garantida por meio de modalidades esportivas adaptadas, em que os atletas apresentam seus talentos e aptidões, bem como desenvolvem a integração e a socialização. O objetivo dos Jogos Escolares consiste em promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos para ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis.

A professora Suzana dos Santos, da Escola Teófilo Cecílio Dib, de Ibaiti, enfatiza o papel social da escola e do esporte na inclusão de alunos com deficiência. “Estou há 32 anos nessa escola e ela vem desenvolvendo um papel muito bonito e importante em relação à inclusão social. Nossa diretora, Adriane de Lima, não mede esforços para proporcionar oportunidades para que os alunos sejam vistos e respeitados como seres humanos capazes de desenvolver e mostrar a sua capacidade. Procuro realizar trabalhos com todos os alunos de modo que sintam confiança e segurança, respeitando os limites de cada um. Vejo uma participação maior das APAEs nas práticas esportivas e o retorno pós pandemia tem sido gratificante e importante, pois sabemos que a prática de esportes colabora com a saúde mental, física e emocional deles”, comentou.

A professora destacou a aluna-atleta de atletismo Priscila Azevedo, de Ibaiti, e todo o trabalho realizado com ela. “Desde bebê ela passa por um trabalho de construção. Foram anos de esforços mútuos até chegarmos a esse momento de ver a Priscila brilhar, vencendo seus obstáculos, sem medos. Enquanto professora e parceira dela, só tenho orgulho e gratidão”, comemora Suzana.

Os Jogos Escolares do Paraná foram uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. A competição contou com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das Prefeituras.