Jair Bolsonaro nesta quarta-feira no Paraná

Toledo e Foz do Iguaçu de manhã e tarde e noite em Curitiba; mudou local da motociata e do comício

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL ,cumprirá agenda de campanha no Paraná, junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o candidato ao Senado, Paulo Martins, nesta quarta-feira, dia 31.

De manhã, na região oeste do estado no período da manhã (Toledo e Foz do Iguaçu), entre outros motivos para vistoriar as obras de construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai.

Bolsonaro participará de Jantar do Agro, que está sendo coordenado pelos deputados Sérgio Souza , presidente da frente parlamentar da agropecuária, pelo coordenador político da frente parlamentar agropecuária , deputado Pedro Lupion, e pelo presidente da comissão da agricultura, deputado Fernando Giacobo.

As informações são do deputado federal e Líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros.

Na Capital de todos os paranaenses, haverá uma motociata. A concentração será às 14 horas na Rua Velay Bolivar Grandó esquina com a Av. Comendador Franco. O ponto final da Motociata é o Calçadão da Rua XV de Novembro.

Haverá comício na Boca Maldita, no Centro, tradicional reduto da política do Paraná.

À noite se reunirá com integrantes do agronegócio, parlamentares e candidatos.

Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) já cumpriram agenda na cidade nos dias 22 e 24, respectivamente, e no dia 17 Curitiba receberá o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).