Jacarezinho receberá 233 novas luminárias LED

Ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da CPFL

A prefeitura municipal de Jacarezinho, em parceria com a CPFL Energia, vai instalar 233 novas luminárias com lâmpadas LED de 70 W em ruas da cidade. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Empresa.

Segundo explica o secretário municipal de Planejamento, José Antonio Costa, Jacarezinho participou, em 2020, de uma Chamada Pública do PEE. “Fizemos um edital para contratarmos uma empresa para fazer o diagnóstico e fomos contemplados.

Os equipamentos, materiais e mão de obra serão pagos em parte pela CPFL (R$ 233 mil) e com contrapartida municipal (R$ 50 mil). A empresa Volts Ampere Engenharia foi a vencedora do edital e os serviços serão iniciados nas próximas semanas”, prevê Costa.

O Extrato do Contrato (n.o 15/2021) foi publicado na quarta-feira (24).

Serão atendidas as ruas Péricles Pereira, Benjamin Constant e Antonio Lemos (Centro), Fernando Botarelli (Aeroporto), Rua Otaviano Tonet (Vila Rosa), Evaristo Anghinoni (Vila Setti) e Avenida Marciano de Barros (Jardim São Luís).

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) pretende inscrever o município na próxima chamada pública e assim ampliar o número de luminárias LED, que proporcionam melhor iluminação e menor consumo de energia. “Queremos uma cidade mais iluminada, mais clara e mais moderna, e vamos continuar na busca de recursos para acelerar esse processo”, garante.

PEE

Na CPFL, o Programa de Eficiência Energética é um importante programa para promoção do combate ao desperdício de energia elétrica através da substituição de equipamentos ineficientes e realização de ações educacionais para conscientização do uso consciente e seguro da energia elétrica.

O Programa de Eficiência Energética foi criado pela Lei nº 9991/00, com objetivo de promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia.