Jacarezinho promove manutenção na Estrada do Brejão

Além do cascalho, árvores são podadas para permitir passagem de caminhões

Prosseguindo com seu programa de manutenção das estradas rurais do Município, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente está finalizando a manutenção da estrada do bairro Brejão, em Jacarezinho. A estrada inicia-se próximo ao Cemitério e o Clube do Laço, e vai até a PR-431.

De acordo com informações do secretário Carlos Alberto Lopes, a determinação do prefeito Marcelo Palhares (PSD) é de preparar a infraestrutura, ou seja, estradas rurais, adaptando-as a novas condições para receber investimentos, no caso, do bairro Brejão. “Temos feito a manutenção, que tem permitido a construção de novos aviários. No caso aqui já são quatro granjas atendidas, e aproveitamos para cuidar das estradas do bairro Santa Maria, ao lado do Cemitério, que também recebeu melhorias”, explica Lopes.

Na avicultura, a logística de transporte de pintainhos, rações e frangos de corte tem data e hora marcada para atender os criatórios, “portanto não dá mais para ficar desencalhando caminhões de madrugada”, justifica o secretário, atento ao potencial de receita e empregabilidade gerada pelo setor. “Nosso foco tem sido o apoio a e essas empresas”, destaca.

Márcio Andrade, diretor do departamento de Conservação de Estradas e Pontes Rurais, agradece ao apoio da secretaria municipal de Conservação Urbana para a realização dos serviços. “Sempre que podem nos ajudam, e por isso nada mais justo do que agradecer”, reconhece. “Fizemos as podas das árvores que tinham galhos esbarrando nas carrocerias dos caminhões, que têm grande altura de gaiolas, e essa é uma medida que vai evitar acidentes”. Segundo explicou, foram feitos cerca de 2,5 km de extensão nessa estrada.