Jacarezinho: Preso ladrão de farmácia

Na avenida Getúlio Vargas de madrugada

Em atendimento a tentativa de furto numa farmácia, os policiais militares detiveram o ladrão que estava em fuga do local, na avenida Getúlio Vargas, centro de Jacarezinho na madrugada desta sexta-feira, dia 13.

Em posse dele foram apreendidas as ferramentas (foto) que utilizaria para arrombar o estabelecimento.

Ele foi preso às 3h20m e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local. Também foram encaminhadas as imagens das câmeras de segurança do local, que registraram o momento do crime.