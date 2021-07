Presa dupla com drogas em Jacarezinho

Bem sucedida ação da Polícia Militar

Dois indivíduos (21 e 20 anos) foram presos e uma motocicleta apreendida no bairro Pedreira nesta semana . Depois, levados à sede da 1ª Cia por tráfico de drogas, sendo entregues à Polícia Civil para providências.

Após receber informações da Agência Local de Inteligência relatando tráfico de drogas no bairro, a Equipe de Operações Com Cães deslocou-se até uma viela que dá acesso e viu dois marginais em atitude suspeita. Ao perceberem, tentaram fugir do local correndo, sendo que um deles foi contido e o outro escapou por uma área de mata.

Em busca pessoal no abordado, havia diversas embalagens utilizadas para embalar entorpecentes, um frasco com seis pedras de crack e dinheiro.

Após encaminhamento do elemento e do material encontrado, a ROTAM continuou em diligências a fim de encontrar o indivíduo que havia se evadido do local, sendo localizado e dominado. Com ele foi encontrado a quantia de R$ 250,00.