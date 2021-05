Jacarezinho pode ter horto florestal

Prefeito quer ampliar área verde do município

O município de Jacarezinho pretende um horto florestal municipal, numa área dentro do Distrito Industrial III. A ideia é produzir mudas de árvores e flores para um amplo programa de rearborização da cidade, que está sendo gestado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA).

O terreno em questão é uma área da Prefeitura, e portanto não vai afetar ou diminuir o número de empresas a serem instaladas no novo Distrito Industrial.

Na manhã de quarta-feira (12), o prefeito Marcelo Palhares esteve no Centro de Apoio Psicossocial/ Álcool e Drogas (CAPS-AD) conversando com a enfermeira Kelly Ferreira.

Foi debatida a ideia de que os pacientes atendidos pela instituição possam participar da criação do horto, aproveitando as horas em que fazem oficinas terapêuticas em atividade essencial para o ambiente. “Seria muito bom, temos o maior carinho por este espaço e será ótimo podermos colaborar”, disse a Enfermeira, que demonstrou entusiasmo com a iniciativa.

O CAPS é gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI), do qual Palhares é Presidente. Ele esteve acompanhado do secretário da SAMA, engenheiro agrônomo Carlos Alberto Lopes, e dos assessores Makita e Homero Pavan. “Com a proximidade desse horto da cidade, poderemos trazer alunos da rede municipal para conhecerem as plantas e estimulá-las a ajudarem nos cuidados depois do plantio”, propõe Lopes. “Nos próximos dias já estaremos trabalhando para por em pé esse Projeto”, finaliza.

Resposta – Jacarezinho é uma das cidades mais quentes do Paraná. Em 2020, um tornado causou inúmeros estragos pela cidade, inclusive com a queda de muitas árvores – as maiores e mais antigas, especialmente. O fenômeno climático despertou em muitas pessoas a preocupação com a situação das árvores na área urbana.

“Esse horto é uma resposta da administração municipal a uma justa reivindicação dos moradores”, reconhece o prefeito, pois as margens do Ribeirão Ourinho também necessitam ser reflorestadas. “É um problema que temos que atacar. A arborização vai ajudar a enfrentar o calor e embelezar nossa cidade”, conclui.