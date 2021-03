Jacarezinho organiza vacina a partir de 60 anos

Terminou neste sábado (27) a vacinação do grupo de jacarezinhenses da faixa etária entre 70 a 76 anos de idade. Foram aplicadas, no total, 1.411 doses de vacinas, das quais 1.231 foram aplicadas na sexta-feira (26) e 180 no sábado (27).

A vacinação foi realizada em dois pontos da cidade, no sistema drive-thru (fotos) .

A partir desta segunda-feira (29), o site da prefeitura municipal de Jacarezinho deverá disponibilizar o formulário para que as pessoas com idade entre 60 e 69 anos se inscrevam para a próxima etapa da vacinação.

Assim, a secretaria municipal de Saúde planejará adequadamente os horários e locais do procedimento.