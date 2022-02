Jacarezinho licita asfalto da Avenida Getúlio Vargas

Concorrência inclui trecho da Rua Professor Rodrigo

Foi publicado nesta quarta-feira (16) o Edital Tomada de Preços n.° 01/2022, com o objetivo de contratação de empresa especializada para pavimentação, drenagem calçamento, guias sarjetas, sinalização e acessibilidade, de vias da avenida Getúlio Vargas, próximo ao Colégio Imaculada Conceição, e trecho da Rua Professor Rodrigo, no Jardim Popular, nas proximidades do Jardim Cabral.

No total são 5.680,40 m² de vias, que serão pavimentadas com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). A sessão de abertura será realizada no dia 4 de março de 2022. O valor máximo da licitação será de R$ 675.903,00 (seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e três reais), e os recursos foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion.

O desafio agora é o comparecimento de empresas interessadas em executar a obra. Tem sido comum licitações abertas não contarem com a participação das empresas, resultando em licitações denominadas Desertas. “Temos muitas obras de pavimentação previstas para este ano, e alguma delas começam a ser licitadas. Outras, já licitamos, mas como não houve o comparecimento de empresas interessadas, estamos refazendo os procedimentos”, comenta o prefeito Marcelo Palhares (PSD). É o caso, por exemplo, das obras de infraestrutura do Distrito Industrial III e da segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro. As obras da primeira etapa estão em andamento.

“Estamos na expectativa da abertura de licitação do Jardim Panorama, no dia 8 de março, uma obra de mais de R$ 8 milhões, em parceria com o governo estadual, que será a maior obra de pavimentação de nossa gestão”, destaca Palhares. O prefeito cita também o recapeamento asfáltico da Rua Otaviano Tonet, que está para ser iniciado. “Estamos trabalhando muito para superar os problemas de infraestrutura da cidade, e temos obtido o apoio da Câmara Municipal, dos deputados estaduais e federais, e do governador Ratinho Junior, apoios esses fundamentais para a melhoria do Município”, finaliza Palhares.

Serviço

Edital Tomada de Preços n.° 01/2022

Modalidade: Tomada de preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada. Credenciamento: até às 08 horas e 30 minutos do dia 04 de março de 2022.

Abertura: 09:30 horas do dia 04 de março de 2022.

Informações Complementares: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) – Fone (43) 3911-3018, ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/, sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local: Prefeitura de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho.