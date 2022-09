Jacarezinho ganhará uma fábrica de vidros

Prefeitura e empresa finalizam processo de parceria para novo investimento privado no município

Jacarezinho deverá iniciar nos próximos meses a instalação de uma empresa fabricante de vidros. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Palhares nesta sexta-feira (16), após reunião com diretores da Têmpera Neri (foto).

Com anos de mercado e atualmente sediada na Região Metropolitana de Curitiba, já tem negociação com a prefeitura há alguns meses para a abertura de uma unidade na cidade.

Para isso, a prefeitura fará a cessão de um terreno no novo parque industrial, que receberá um expressivo investimento privado para abrigar a estrutura física da nova unidade da indústria, com expectativa de dezenas de empregos diretos gerados de forma imediata e centenas de outros empregos indiretos.

“É uma empresa estratégica porque fomenta pequenos negócios como obras e vidraçarias, com potencial de atendimento regional. Além da vantagem de diversificação de produtos e menor custo aos consumidores locais porque estará instalada no município”, explica o secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços de Jacarezinho, Leandro Lima.

“A prefeitura de Jacarezinho tem buscado atrair empresas, mostrando o potencial do município e região e também através de incentivos fiscais e benefícios de ICMS, possíveis por programas como Paraná Competitivo e Lei Municipal do Pró Negócio, por exemplo”, continua.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a vinda de mais uma empresa durante a atual gestão mostra o comprometimento de toda equipe em passar uma imagem de credibilidade de Jacarezinho para o mercado e possíveis investidores.

“Temos buscado fortalecer o nome de Jacarezinho, que é uma cidade de importância histórica para toda a região, e precisa ter esse protagonismo regional, o que vai influenciar na chegada de novos investimentos, como já tem acontecido”, avalia.

“Iniciamos a conversa com a empresa tem alguns meses e em junho estive pessoalmente na sede para uma visita e para e buscar avançar nesse projeto. Felizmente essa parceria está saindo do papel e vai trazer mais geração de emprego e renda para Jacarezinho”, completa o chefe do executivo.