Jacarezinhense é a “Gata da Semana”

Pele de pêssego, cabelos de mel, olhar concentrado e beleza inigualável

Maria Júlia Campanholi Ângelo. a Majú (fotos) eclode sacudindo o Norte Pioneiro com sua beleza avassaladora.

Aos 18 anos, cursando 3º ano do ensino médio em Jacarezinho, se mostra tranquila, consciente de seu charme e carisma.

“Sou bem extrovertida, confesso. Gosto de sair para curtir com os amigos e família, ir à academia, viajar, ver filmes e séries. Minha meta é terminar o ensino médio, passar no vestibular em que desejo, me formar e crescer pessoal e profissionalmente”, ronrona, focada, a princesa loira.

Ela diz gostar muito da seguinte frase: “O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre”, sussura, adicionando: “Acredito que todos os dias nós temos coisas a enfrentar. Todos os dias temos sonhos a alcançar, projetos de vida por realizar. Nunca podemos permitir que a derrota chegue a vossa vida facilmente”.

Neste outono fresco, surge imponente e maravilhosa como a nova Gata da Semana.