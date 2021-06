Intubado, padre de Abatiá corre risco

Familiares, amigos e o bispo Dom Antônio Braz pedem orações

O Padre Delcino Rafael Carvalho, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Abatiá, apresentou agravamento em seu estado clínico, sendo necessária intubação neste final de semana num hospital de Cornélio Procópio, por conta de complicações da Covid-19.

O bispo Dom Antônio Braz solicitou: “Intensifiquemos nossas orações por esse nosso irmão. Peço que rezemos nas missas, devoções e adorações”, assinalou. Outros religiosos e familiares também fizeram a mesma solicitação.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que pertence ao Decanato de Bandeirantes.

Os padres Aíde Vieira de Aguiar e José Marques fazem o trabalho pastoral em Abatiá.

Foi Dom Antônio quem, no dia 28 de janeiro de 2018, celebrou a Missa de Ação de Graças com o rito de Posse do padre Delcino na Paróquia (fotos).