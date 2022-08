Interditada e liberada de novo ponte da 153 (vídeo)

Em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho

Uma chuva abriu um buraco na ponte – de 134 metros de extensão e 15 de altura – na manhã da última quarta-feira, dia 17, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho. A Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) platinense atendeu a ocorrência, sinalizou o KM 33 da BR-153, e comunicou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

A interdição em uma das pistas durou mais de dez horas, e depois do reparo emergencial foi retirado na manhã desta sexta-feira, dia 19. Alexandre Rodrigues, de Ibaiti, da LCM, terceirizada contratada pelo DNIT, garantiu que ficaria pronta de forma definitiva, o que realmente ocorreu no início da noite. Só que neste sábado, ficou bloqueada novamente.

A ponte cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida).

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é um das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.