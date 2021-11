Iniciadas Pista de caminhada e Ciclofaixa em Jacarezinho

Começa primeira etapa das obras nas Avenidas Getúlio Vargas e Brasil

Foram iniciadas as obras de construção de uma ciclofaixa, ligando a Avenida Getúlio Vargas, na interseção com a Avenida Manoel Ribas, até o final da Avenida Brasil, nas imediações do trevo com a BR-153. Esta é apenas a primeira etapa de uma obra que pretende prosseguir do trevo até a PR-431, passando pelo Centro de Eventos e chegando à Rua São Paulo, na Vila São Pedro.

Segundo o engenheiro civil Wagner Bergamaschi, fiscal do contrato, a empresa Willifer Torres Biscaia, vencedora da licitação (Tomada de Preços n.° 9/2021) terá 6 meses de prazo para a conclusão dos trabalhos. “Queremos evitar ao máximo transtornos para motoristas e pedestres, mas nesta fase inicial é muito difícil, uma vez que vamos retirar o piso das calçadas para aplicação de paver”, explica Bergamaschi, que é secretário municipal do Desenvolvimento Urbano.

“Essa obra foi determinada pelo prefeito Marcelo Palhares, que deseja estimular a prática de ciclismo e caminhada para além do lazer, mas pensando na segurança e saúde da população”, destaca o Secretário.

De acordo com o extrato do contrato n.° 295/2021, serão investidos R$ 737.034,35 (setecentos e trinta e sete mil trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) em recursos próprios do Município.

“Elaboramos o projeto nesse trecho da Avenida Brasil sobre as calçadas, que naquele trajeto não é utilizada por pedestres. Como as vias são estreitas, foi a solução que entendemos ser a melhor para atender à demanda de forma a não prejudicar o tráfego de veículos na Avenida”, argumenta Bergamaschi.

Segunda etapa

A segunda etapa das pistas de caminhada e ciclismo se estenderão pelas margens da BR-153, até o trevo de ligação com a PR-431. Além das melhorias na pista, será instalada iluminação e construídas duas áreas de descanso, com bancos e aparelhos de ATI e brinquedos infantis.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, José Antônio Costa, serão investidos R$ 1,5 milhão, recursos esses destinados a Jacarezinho pelos deputados federais Diego Garcia (R$ 900 mil) e Pedro Lupion (R$ 600 mil). “Queremos agradecer aos deputados, que tanto têm feito pelo nosso município. São recursos importantes, que vão beneficiar a comunidade com uma estrutura adequada para a prática esportiva, lazer, com segurança e cuidados com a saúde”, reconhece o Prefeito.

“Queremos revolucionar essas duas importantes entradas da cidade na questão visual, e podem ter certeza de que ficarão muito bonitas e funcionais. Temos que cuidar também desses aspectos”, finaliza Palhares.