Iniciadas aulas da Escola Interdiocesana do Norte Pioneiro

Sobre a Doutrina Social da Igreja nas dioceses de Jacarezinho e Cornélio Procópio

Na modalidade online, via Google Meet, aconteceu no fim de semana a primeira aula da Escola Interdiocesana da Doutrina Social da Igreja(DSI) Rerum Novarum, adotando metodologias de conteúdos teóricos, que na sequência se transformarão em atitudes práticas.

Essas discussões da escola, aproximam os debates da Doutrina Social da Igreja, das atividades realizadas nas Comunidades e das ações sociais realizadas nas Dioceses de Jacarezinho e Cornélio Procópio.

A Escola conta com a colaboração da Ação Evangelizadora das duas Dioceses, bem como dos Bispos Dom Antônio Braz Benevente e Dom Manoel João Francisco.

Na primeira aula fizeram-se presentes os 141 inscritos da Escola, os Bispos, padres de ambas as Dioceses e os responsáveis pela Conferências de Leigos, na Diocese de Jacarezinho, Jefoni Nogari e na Diocese de Cornélio Procópio, Yassuo Curiaki.

A Escola Rerum Novarum inspira leigos e leigas um jeito de ser Igreja em Saída, atenta às realidades sociais do Norte Pioneiro. Rerum Novarum(em Português “Das Coisas Novas”) é uma encíclica escrita pelo papa Leão XIII(foto abaixo) em 1891. Era uma carta aberta a todos os bispos, sobre as condições das classes trabalhadoras.

A encíclica trata de questões levantadas durante a Revolução Industrial e as sociedades democráticas no final do século XIX. Leão XIII apoiava o direito dos trabalhadores de formarem sindicatos, mas rejeitava o socialismo e o capitalismo irrestrito, enquanto defendia os direitos à propriedade privada. Discutia as relações entre o governo, os negócios, o trabalho e a Igreja.