Inicia ônibus da Linha do Trabalhador em Siqueira Campos

Processo licitatório ocorreu no dia 30 de novembro, diz Prefeito

Os ônibus que fazem o transporte da Linha do Trabalhador, no município de Siqueira Campos, voltam a circular já a partir desta segunda-feira, dia 13.

A informação foi confirmada, nesta quarta-feira 8, pelo prefeito Luiz Henrique Germano. Segundo ele, o processo licitatório aconteceu no dia 30 de novembro e seguiu os trâmites legais dentro da administração passando pelo setor de Contabilidade, Controladoria, Departamento jurídico, até a homologação do contrato com a empresa vencedora do certame.

Germano afirmou entender a urgência dos trabalhadores que utilizam o transporte, porém outro lado tem a questão legalidade das contratações, “a administração pública deve seguir as normas que regem as contratações e elas devem seguir os trâmites legais para a contratação de qualquer tipo de prestação de serviço, ou aquisição de materiais, e nem sempre esses processos acontecem com na velocidade que precisamos para atender nossa comunidade. Se não seguirmos o que determina a lei, corremos o risco de sermos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, ou outras sanções previstas em lei. Agora os trabalhadores já podem contar com o transporte gratuito e assim terem seus salários na integra a partir de agora”, ressalta Germano(Reportagem: David Batista – Agência Criativa).