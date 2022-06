Identificado assassino de jovem platinense (vídeo)

Briga em posto de combustíveis de Jacarezinho acabou em homicídio

Confirmado: A Polícia Militar em ação conjunta com a Civil, após indisposição ocorrida em 28 de maio, realizaram diligências e análise das imagens, onde foi possível identificar os envolvidos. Foi de tarde na rua Simão Schuminski, no Jardim Paraíso, em Jacarezinho

Nesta terça, dia 31, realizadas buscas nos endereços de três suspeitos envolvidos, conseguindo realizar a qualificação, apreensão das roupas usadas pelos indivíduos e encaminhamento para depoimentos e demais procedimentos de polícia judiciária.

Já na delegacia, os indivíduos confessaram participação e ainda, o autor (19 anos) do homicídio confessou o crime. A motivação não foi revelada, mas familiares da vítima disseram ao Npdiario que o jovem teria sido confundido com um policial desafeto. Essa versão não foi confirmada.

Alexandre Rodrigo Figueiredo (fotos) perdeu a vida em torno de 4h15m da madrugada de sábado, dia 28, no pátio de combustíveis Cristo Rei, às margens do KM 17 da BR-153, bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho, mas não havia legista, e depois, ao IML de Londrina, onde houve a necropsia.

Chegou para ser velado no início da noite na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta (fotos). O sepultamento foi no domingo, dia 29, às 10h30m no Cemitério Parque das Oliveiras (foto).

