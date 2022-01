Prefeitura de Ibaiti recebe mais seis novas ambulâncias

Os objetivos são: fortalecer e melhorar a qualidade do transporte sanitário municipal de urgência e o transporte inter hospitalar de pacientes acamados

A população ibaitiense recebeu mais seis (06) novas ambulâncias que irão fortalecer a assistência à saúde pública e melhorar ainda mais a qualidade dos atendimentos. Os novos veículos foram apresentados pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho, pelo secretário Municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis e o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti – FHSMI, Robson Reis na manhã desta quarta-feira (26).

Todos os veículos são da marca Renault Master, 0Km e foram adquiridos ao custo total de R$ 1.574.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil reais).

Dos veículos novos entregues, três (03) foram adquiridos com recursos da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, através do Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE, através de resoluções com indicações dos deputados estaduais Alexandre Curi, Mauro Moraes e Do Carmo. Outros três (03) veículos foram adquiridos com recursos próprios do município através de financiamento junto ao Banco do Brasil aprovado pela Câmara de Vereadores.

Segundo o prefeito, “o transporte de pacientes vem crescendo a cada ano principalmente durante a pandemia do Covid-19, em que o transporte e transferências de pacientes para hospitais de maior complexidade se tornaram rotina, sendo assim necessário aquisição de novas ambulâncias, para renovar e aumentar a frota municipal e garantir o translado seguro e de qualidade aos pacientes que necessitarem de transporte por ambulâncias, principalmente nos caos de transporte inter hospitalares”.

A novas ambulâncias são Unidades de Suporte Básicos e são equipadas com cintos de segurança para todos os passageiros, ar condicionado, sistema fixo e portátil de oxigênio e ar comprimido, contendo dois cilindros de oxigênio, maca retrátil, cadeira de rodas dobrável para pacientes adultos, prancha/maca de resgate e salvamento, armários para guarda de materiais, bagageiro e extintores de incêndio.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis, as novas ambulâncias serão empregadas nos atendimentos emergenciais do Hospital Municipal de Campanha e na transferência inter hospitalar de pacientes hospitalizados.

O Prefeito Dr Antonely Carvalho agradece ao Govenador Carlos Ratinho Junior, Secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, ao Deputados Estaduais Alexandre Curi, Mauro Moraes e Do Carmo e aos vereadores da 18ª legislatura pelo apoio e concordância na aprovação do financiamento junto ao Banco do Brasil.

“Tenho absoluta certeza como médico de formação e como prefeito e administrador público que estas ambulâncias chegam no momento exato para melhorar o atendimento do transporte sanitário da população ibaitiense”, declarou o prefeito.