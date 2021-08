Ibaiti recebe mais viaturas para a frota

GM Trailblazer 0 KM semi-blindada e um caminhão guincho Mercedes-Benz

O 2º BPM entregou duas novas viaturas que reforçarão a frota da 3ª Companhia da Polícia Militar de Ibaiti. Trata-se de uma GM Trailblazer 0 KM, adquirida pelo Governo do Estado com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia, com contrapartida da Secretaria da Segurança Pública, e um caminhão guincho Mercedes-Benz, seminovo. Entrega foi na quarta-feira, dia 18.

A Trailblazer é semi-blindada e será utilizada pela equipe ROTAM, o que aumenta a proteção dos policiais no trabalho externo e ajudará muito no policiamento ostensivo e na segurança pública do município de Ibaiti e cidades da região de forma geral. A viatura foi um pedido do major Emerson Castelo Branco, comandante do 2º BPM.

As novas GM Trailblazer da Polícia Militar do Paraná foram apresentadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, na semana passada, em cerimônia no pátio do Palácio Iguaçu em Curitiba. Segundo o governo, a renovação da frota de viaturas faz parte de um plano de modernização das polícias no Paraná, além de reduzir o tempo de uso das viaturas.

A Polícia Militar de Ibaiti, também recebeu recentemente, uma Renault Duster 0 km que já está sendo utilizada em serviços operacionais pelos policiais militares em Ibaiti e região.