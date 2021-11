Ibaiti recebe mais oito veículos para secretaria de Saúde

Serão utilizados pelas Equipes de Saúde da Família nas UBS do Município

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho recebeu das mãos do governador Carlos Massa Ratinho Junior, e do secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, oito novos veículos que irão integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde do município.

A solenidade de entrega aconteceu nesta sexta-feira (29), na cidade de Santo Antônio da Platina. Dr. Antonely estava acompanhado do vice prefeito Ulisses Mingote, o deputado estadual e representante da cidade de Ibaiti Alexandre Curi, o secretário de Saúde de Ibaiti, Leandro Moreira dos Reis e o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti Robson Reis.

Os novos veículos, da marca VW/Gol, possuem motor 1.0, ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Cada carro foi adquirido pelo Governo do Estado por R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Os carros integrarão a frota da Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti e serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, em apoio às Equipes de Saúde da Família em visitas domiciliares para atendimento aos moradores.

“Os novos veículos irão atender as Equipes de Saúde da Família do município de Ibaiti e diretamente todo cuidado domiciliar de saúde da população ibaitiense. Deixo aqui nosso muito obrigado ao deputado Alexandre Curi ao secretário de Saúde Beto Preto e ao nosso governador Ratinho Júnior pela visão municipalista de atendimento à saúde dos paranaenses”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.