Ibaitienses realizam treinamento para teste “swab nasal”

Equipes das UBS do Município estão aptas para realizarem os testes RT-PCR

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti realizou um treinamento com profissionais da saúde para realizarem a coleta de swab nasal em pacientes com sintomas do Coronavírus.

O exame clínico do padrão RT-PCR, mais conhecido como swab nasal ou teste do cotonete, que tem um grau maior de precisão para detectar a presença do novo coronavírus, a partir de agora serão realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A descentralização dos atendimentos e coletas dos testes do swab do Hospital de Campanha para as UBS se deve ao fato que grande parte da população ibaitiense já estar imunizada com as vacinas.

Segundo o secretário de Saúde do município Leandro Moreira dos Reis, todas as equipes de enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde já estão treinadas e possuem conhecimento técnico para realizarem a coletas de material nas próprias Unidades Básicas de Saúde.

“Todo o atendimento aos pacientes com sintomas do Coronavírus já pode ser realizado nas UBS, com manejos clínicos adequados para a realização dos testes”, disse o secretário.

Nos exames são coletadas, com cotonetes, amostras de secreções do nariz do paciente. O teste deve ser feito preferencialmente na primeira semana após o início dos sintomas, ocasião em que a pessoa já possui boa quantidade do vírus Sars-Cov-2 no organismo.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, a realização dos testes nas UBS vai trazer mais comodidade a população que não precisará mais deslocar até o Hospital de Campanha para coletas em casos de sintomas do Coronavírus. “As Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada dos pacientes para o atendimento em nosso município. Nós temos toda a estrutura para realizar a coleta para os testes. O cidadão com sintomas poderá realizar os testes na UBS mais próxima da sua casa. Isto traz mais conforto e segurança para todos”, declarou o prefeito.