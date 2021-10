Ibaiti realiza 2ª Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O evento focou sobre direito à inclusão da pessoa com deficiência

O Município de Ibaiti realizou a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento aconteceu no plenário da Câmara.

A Conferência, organizada pela Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Assistência Social, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e a sociedade civil organizada. O prefeito Dr. Antonely Carvalho participou do evento juntamente com o presidente da Câmara Municipal José Oscar Belão e os vereadores André Sub Zero, Samuel da Vila Guay e Tadeu Melancia.

O tema da conferência este ano foi: Cenário atual e futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência. A conferência também apresentou um sub tema: Direito a inclusão da pessoa com deficiência.

Durante o evento foram eleitos os delegados para representar o município de Ibaiti na Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência que será realizada em Curitiba.

Foram divididos quatro grupos de trabalhos que apresentaram propostas nos temas:

Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das pessoas com deficiência;

Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas;

Financiamento de políticas públicas para a pessoa com deficiência e Acessibilidade e tecnologia assistida.

Também foram eleitos os novos conselheiros que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Ibaiti para o biênio 2021/2023. No final foram votadas pelos participantes, três propostas para cada eixo, concluindo 12 propostas que serão apresentadas na Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deferência.

Durante a conferência, foi colocado em operação a plataforma elevatória de acessibilidade no prédio da Câmara Municipal. A plataforma tem capacidade para três pessoas. O equipamento foi acionado pela primeira vez pela jovem aluna da APAE, Jaine Laurindo Leite que estava acompanhada da sua mãe Genoveva Laurindo Leite. Ambas foram transportadas com total segurança pela plataforma do primeiro para o segundo piso.

Durante o acionamento do equipamento estavam presentes o prefeito Dr. Antonely Carvalho, os vereadores André Sub Zero e Samuel da Vila Guay, a Secretaria de Assistência Social Marcia Andreia Pereira Lemes, a presidente da Comissão Organizadora da 2ª conferência dos Direitos da Pessoas com Deficiência de Ibaiti, Geani Pereira da Rosa, o presidente da APAE, Haroldo Roberto Boska, o presidente da OAB, subseção de Ibaiti, Geiel Heidgger Ferreira e a assessoria Jurídica da Câmara Municipal, Cristiane Vitório Gonçalves.