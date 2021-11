Prefeitura de Ibaiti promove ação do Novembro Azul

Campanha aproxima homens das Unidades Básicas de Saúde

Neste Mês de novembro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ibaiti estão empenhadas na Campanha Novembro Azul, com programas voltados à saúde do homem.

As equipes das UBS estão realizando avaliações médicas, exames de PSA para detectar precocemente casos de câncer de próstata e outras condições, como a hiperplasia prostática benigna e a prostatite na população masculina. As Unidades Básicas também encaminham os pacientes, se for o caso, para a realização de exames com médicos urologistas.

O Novembro Azul foi criado com o objetivo de desenvolver ações que estimulem a população masculina a dedicar mais atenção à saúde e se conscientizar da importância da prevenção de doenças, com foco no câncer de próstata.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) propõe como tema este ano: “Cuidar da saúde também é coisa de homem! Previna-se, cuide da sua família e procure a Unidade de Saúde mais próxima”.

A escolha vai ajudar no fortalecimento do acesso dos homens a Atenção Primária à Saúde (APS), mantendo a população masculina mais perto dos serviços em redes, cuidados rotineiros e consultas periódicas.

NOVEMBRO AZUL – O movimento Novembro Azul teve origem em 1999, na Austrália, com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer, a fim de chamar atenção para a saúde masculina. Ele chegou ao Brasil em 2008, trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e pela Sociedade Brasileira de Urologia.

Para chamar ainda mais a atenção para a causa, o dia 17 de novembro foi escolhido como Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.