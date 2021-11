Ibaiti intensifica serviços em cemitérios

Prefeitura pede colaboração da população com descarte de resíduos e sobras de reformas e limpeza de túmulos

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, intensificou a limpeza dos cemitérios públicos do município, para o Dia de Finados, nessa terça-feira, dia 2. Foram realizadas ações nos cemitérios Central (cidade), Distrito da Vila Guay, Distrito do Campinho e Distrito do Vassoural.

Os serviços são realizados regularmente, mas neste período são intensificados em virtude do Dia de Finados. Em todos os cemitérios foram realizadas limpezas, capinação, pinturas de muros, meio fios e alguns reparos.

No Cemitério Central, homens e máquinas da Prefeitura estão há dez dias realizando as ações de limpeza. Durante esse período foram retirados do local 12 (doze) caçambas e 04 (quatro) caminhões de lixos e entulhos.

É normal nesta época do ano, os familiares realizarem reformas nos túmulos de seus entes queridos, porém em alguns pontos do cemitério central, sobras de materiais de construção, são abandonados juntamente com lixos e outros entulhos que acabam se espalhando aumentando ainda mais o trabalho da equipe de limpeza. Até embalagens de materiais de limpeza são deixados no local, fazendo com que equipe da Secretaria de Obras retorne ao mesmo ponto para refazer as ações.

Esses entulhos e lixos abandonados pelas famílias acabam prejudicando a própria população, pois além de atrapalhar o trânsito das pessoas pelas ruas e vias do cemitério, causam poluição visual prejudicando o paisagismo e a própria limpeza.

A Prefeitura alerta que o material proveniente de sobras de material de construção, entulho de obras ou demolições ou mesmo uma pequena reforma são responsabilidades do gerador. Portanto, antes de iniciar a obra, contrate uma caçamba de uma empresa credenciada para realizar o recolhimento, o transporte e a destinação correta e assim evitar o acúmulo de resíduos em locais públicos.

Com relação a destinação do lixo, a Prefeitura colocou tambores de coleta em vários pontos do cemitério e pede a colaboração da população para descartarem os resíduos apenas nesses locais. O visitante também pode levar uma sacolinha de coleta e após a visita recolher os materiais inservíveis para a destinação correta nas lixeiras.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho comentou que as ações de limpeza nos cemitérios públicos são medidas voltadas à saúde pública, conservação, zelo ao patrimônio público e bem estar social da população. “A limpeza em nossos cemitérios, além de ser uma medida de saúde pública, pois é essencial para a eliminação de focos transmissores de doenças, também proporcionam mais segurança aos visitantes nesse momento especial de lembranças e homenagens aos entes queridos”, declarou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.