Ibaiti assina convênio com PlanificaSUS

Participaram do evento a médica ibaitiense Denise do Amaral Gentile Oliveira, as enfermeiras Maria Catarina Siqueira dos Santos, Amábily da Silva Laverde, Juliana da Silva Almeida, a diretora de Saúde de Ibaiti, Virgínia Kochamanski Rabel Fadel Pinto, a representante da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) Maria Goretti, prefeitos da região e profissionais da saúde do Norte Pioneiro.