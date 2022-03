De água nas partes altas da cidade

Devido ao rompimento da adutora de água bruta no sistema de Ibaiti, nesta sexta-feira (18), houve falta de água e/ou redução de pressão na rede nas partes altas da cidade. Equipes trabalharam no conserto e o abastecimento normalizar, de forma gradativa, no fim da noite.

Em situações como esta é essencial o consumo consciente e uso racional. Economize! Priorize a água tratada para higiene e alimentação.