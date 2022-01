Ibaiti adota medidas emergenciais para conter avanço de pandemia

Devido ao aumento exponencial no número de casos da Covid-19 nos últimos dias no município, a Prefeitura de Ibaiti decidiu contratar em caráter emergencial mais médicos para os plantões no Hospital Municipal de Campanha.

Os novos médicos contratados atenderão, exclusivamente, casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e de síndromes respiratórias.

Segundo o prefeito, Dr. Antonely Carvalho, os plantões serão realizados em jornadas de 12 horas diurnas e noturnas, ininterruptamente. “A partir deste sábado, dia 08, o Hospital Municipal de Campanha de Ibaiti passou a contar com atendimento simultâneo de dois médicos no plantão, sendo um médico para atendimento nos casos de urgência e emergência gerais e um médico exclusivo para atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e casos de síndromes respiratórias”, declarou o prefeito.

O Hospital Municipal de Campanha de Ibaiti (foto) possui uma ala exclusiva para atendimento de pacientes em tratamento contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a média de atendimento diário no Hospital era de 90 pacientes/dia, porém, a média de atendimento aumentou na última semana, chegando a 160 atendimentos/dia.

Para o prefeito Dr. Antonely, a contratação de mais médicos para atuarem exclusivamente nos casos de Covid-19 foi pensando na melhor qualidade no atendimento à população. “Com dois médicos atendendo simultaneamente no plantão do Hospital Municipal de Campanha 24 horas por dia, proporcionaremos um melhor serviço à nossa população e também mais agilidade nos atendimentos, evitando filas e demora”, confirmou Dr. Antonely.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti informa que as Unidades Básicas de Saúde de Município continuam com atendimento normal e alerta à população para que, as pessoas com suspeitas ou com casos positivos de Covid-19, se direcionem as UBS de seus bairros ou ao Hospital Municipal de Campanha no Serviço de Síndromes Respiratórias, e que evitem procurar atendimento no Posto de Saúde Central em virtude do grande fluxo de pessoas, devido aos outros serviços de especialidades médicas ofertadas naquele local.