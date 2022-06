Honda/XRE 190 e Fiat Palio batem em Japira

Na noite desta quinta-feira na PR-272

Nesta quinta-feira (16), por volta das 21h15m, ocorreu acidente em rodovia de Japira.

Uma Honda/XRE 190 (placas de Ibaiti) trafegava pela PR-272, no trecho entre Pinhalão, quando, ao atingir o KM 90, o piloto foi surpreendido transversalmente por um Fiat/Palio (placas de Castro), que chocou-se contra a moto.

O carro estava no sentido contrário e cruzou na frente, causando danos no veículo e no condutor de 19 anos, que teve ferimentos médios.

O motorista do Palio, de 65 anos, estava sem habilitação para dirigir, e seu passageiro, 68, teve ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Japira. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.