Honda/Civic capota em Siqueira Campos

Ontem de madrugada na rodovia PR-092 entre Wenceslau Braz

O Honda/Civic (placas de Salto do Itararé) transitava 01h30m da madrugada deste domingo, dia 15, pela PR-092 no sentido decrescente de Siqueira Campos para Wenceslau Braz e, ao atingir o KM 278, o condutor perdeu o controle do veículo(foto), capotando à margem direita da via, base seu sentido de tráfego.

O motorista de 24 anos teve ferimentos leves, assim como sua passageira de 21, sendo ambos encaminhados à Santa Casa de Siqueira Campos.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.