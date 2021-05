Wenceslau: dois fogem de bordel

Dupla tinha arma e escapou, mas moto e drogas ficaram

Após solicitação via 190 dando informações que na Avenida Marginal Norte, bairro Olho da Água, neste fim de semana na PR-092, onde existem casas de prostituição, havia dois homens portando armas de fogo, a PM foi ao local, em Wenceslau Braz.

Dessa forma, a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e RPA (rádio patrulha) foram averiguar. Ao chegarem ao local, os suspeitos notaram a presença das equipes e fugiram, sem ser possível a abordagem por tomarem trajetos diferentes. Um dos elementos se desfez de algo, jogando no corredor de uma das casas.

No chão, um pacote verde, e nele contendo dez buchas de maconha, mais cinco de cocaína e uma quantia pequena em dinheiro.

Após as buscas e por não encontrarem os indivíduos, os PMs encerraram a procura e apreenderam uma motocicleta com chaves, recolhida e guardada no Pátio da 2ª Cia, tendo em vista existir ainda pendências administrativas junto ao órgão de trânsito.