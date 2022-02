Centenas de crianças foram vacinadas em Jacarezinho

95 crianças no Aeroporto, 150 no Centro, 76 no dom Pedro Filipack, e 16 na Vigilância Epidemiológica

Nesta quinta-feira, dia 03, a Secretaria Municipal de Saúde vacinou contra a Covid-19, 337 crianças, sendo que destas, 95 são do Aeroporto, 150 foram vacinadas no Centro, 76 no Dom Pedro Filipack e 16 na Vigilância Epidemiológica.

Segundo a secretaria, nas próximas vacinações, as aplicações serão feitas em todas as unidades de saúde.

Além disso, a prefeitura informa à população que chegaram novas doses de vacinas, tanto de reforço quanto pediátricas, e que amanhã, sexta-feira (04), deverá ser publicado aviso quanto aos dias, locais e horários de aplicação.