Hackers invadiram gabinete de deputado

Dados foram furtados de Cobra Repórter

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (foto), do PSD, confirmou, nesta sexta-feira (10), que seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) sofreu um ataque cibernético através da rede. Os dados foram furtados e um arquivo de texto deixado pelos invasores solicitando um valor para que os documentos fossem devolvidos.

“Registramos na Polícia Civil um boletim de ocorrência para apurar os fatos e descobrir a origem deste ataque. Os documentos só serão liberados após o pagamento do resgate para os criminosos responsáveis pelo golpe. Estamos sendo extorquidos através deste ataque de sequestro virtual e não vamos ceder. Quero que saibam que isso não vai interromper nosso trabalho de forma alguma! Temos uma equipe muito preparada e vamos continuar firmes trabalhando em prol do desenvolvimento de nosso Estado”, reagiu o parlamentar.