Guto Silva reafirma parcerias e garante investimentos

Prefeituras aceleram elaboração de projetos para acesso à convênios do programa Paraná Mais Cidades, que destinará R$ 500 milhões para ações em todas áreas

O Governo do Estado reafirma as parcerias para garantir investimentos nos municípios. Essa estratégia foi confirmada pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, neste sábado (28), em Verê, durante o Primeiro Encontro Legislativo da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná (Acamsop), entidade que reúne os legislativos municipais de 22 das 42 cidades da região.

Guto destacou que as prefeituras devem acelerar a elaboração de projetos para terem acesso aos convênios do programa Paraná Mais Cidades, que deve destinar R$ 500 milhões para ações em diversas áreas dos 399 municípios paranaenses. Os recursos são do Tesouro Estadual e da sobra orçamentária da Assembleia Legislativa do Paraná.

Além de garantir obras que fazem diferença na vida da população, os investimentos são também importantes para acelerar a geração de empregos e a retomada econômica no pós-pandemia, salientou Silva. “Junto com os municípios, buscamos alternativas para retomar o crescimento. Com a vacinação avançada, a grande preocupação é com a renda e os empregos dos paranaenses”, disse.

OBRAS – Pelo Paraná Mais Cidades, é possível a execução de obras de infraestrutura, construção de casas populares, escolas, unidades de saúde, pavimentação asfáltica, estradas rurais, quadras esportivas e uma série de outras ações.

Para o presidente da Acamsop, Marcus Vinicius Braz, que também preside a Câmara Municipal de Itapejara d’Oeste, a parceria dos municípios do Sudoeste com o Governo do Estado é fundamental para o desenvolvimento da região. “São investimentos que vão impulsionar os nossos municípios. A Acamsop, como entidade que representa os legislativos da região, carrega a bandeira dos 42 municípios do Sudoeste. Já que o governo vai dar esse respaldo para nós, os vereadores têm que subir até Curitiba e pleitear esses recursos”, disse.

O presidente da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop) e prefeito de Bom Sucesso do Sul, Nilson Feversani, ressaltou a importância de os municípios já terem os projetos prontos para acessar esses investimentos. “Assim, os convênios podem sair com mais agilidade. As administrações de cada cidade estão cobrando suas equipes para dar um resultado mais positivo. O dinheiro já está disponibilizado, é só apresentar os projetos”, afirmou.

PRC-280 – O chefe da Casa Civil também afirmou que o Estado está empenhado na execução de grandes projetos de infraestrutura, como a pavimentação da PRC-280, o grande corredor de escoamento do Sudoeste. Após a fase de elaboração do projeto por parte da empresa vencedora da licitação, a expectativa é assinar a ordem de serviço para início das obras nas próximas semanas.

O Governo do Estado vai investir R$ 107,4 milhões na reestruturação da rodovia, que contará com uma técnica inédita para as estradas estaduais do Paraná: o whitettoping, uma restauração da pista com pavimentação rígida em concreto, aproveitando o pavimento atual como base.

“Após o início e execução dessa obra que é fundamental para o Sudoeste, o governo começa a planejar também a revitalização das estradas vicinais. As ligações entre Dois Vizinhos e Francisco Beltrão e Pato Branco, que não têm acostamentos”, afirmou. “O próximo passo após a PRC-280 é organizar esses trechos que recebem cada vez um volume maior de tráfego e não têm uma infraestrutura adequada”, salientou Silva.

PRESENÇAS – Participaram do encontro o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o deputado federal Valdir Rossoni; os deputados estaduais Nelson Luersen e Wilmar Reichembach, o prefeito de Verê, Adenilson Rosin; além de prefeitos e vereadores da região.