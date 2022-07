Grupo Teatral ensaia para exibição regional

O Grupo Paiol estreou a sua nova pesquisa cênica “Am 950, Rádio Doçura” na inauguração do Parque da Ciência, Cultura e Inovação da Universidade estadual do Norte do Paraná (UENP). É integrado por artistas residentes no norte do Paraná e contam através de seus espetáculos as histórias e memórias da cultura regional.

“O teatro é um dos lugares onde podemos expressar a cultura do nosso povo, assim como, iluminar questões sociais importantes a serem discutidas, como a exploração e o trabalho exaustivo dos cortadores de cana. O nosso novo espetáculo dança as poesias do cotidiano e as mazelas vividas por esses guerreiros de lança.” diz o diretor, Pedro Ziroldo.

Os artistas pretendem circular com o novo espetáculo pelas cidades da região ainda este ano e esperam encontrar as memórias vivas dessa realidade no diálogo com os moradores e trabalhadores das cidades.