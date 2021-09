Governador visita sede e conhece plano de expansão da Pro Tork

Reunião no final da manhã desta quinta-feira foi acompanhada por diretores da gigante, deputados e secretários de Estado

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, após as cerimônias políticas na manhã desta quinta-feira, dia dois, visitou a sede e conheceu o projeto de expansão de 2022 do grupo Pro Tork, situado em Siqueira Campos.

A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes tem planos como sempre ambiciosos e seguros.

Ratinho Jr. já havia recebido do diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, um dos novos capacetes da linha Patriota, a qual destaca as cores da bandeira do Brasil. O governador, que também é motociclista, gostou muito do presente. Marlon enalteceu o espírito participativo e a competência demonstrada pela atual gestão.

A gigante multinacional, por exemplo, possui um silo de grãos com capacidade para três navios.

Está com uma nova fábrica de pneus, ideia de Altair Bonilha (com produção de 250 mil pneus de motocicletas e estrutura para caminhões); rede de 21 postos de combustíveis, e ainda o Sportbay Marketplace. O diretor-presidente prevê que este último será em até cinco anos o maior e mais rentável do grupo.

Também mantém ações mercadológicas com 56 países em todo os continentes através do e-commerce e alguns, presencial. Também tem uma grande fábrica de rações.

Lançou a marca de café especial Pro Tork, que vende em todo o país, e também na China e no Líbano.

Ergueu um prédio no centro siqueirense com 112 apartamentos que se transformaram em salas com 92 já comercializadas. São 30 mil metros quadrados, o maior do Norte Pioneiro.

O Superposto em construção, situado em frente da sede na PR-092, terá centro gastronômico, enorme pátio de manobras, espaços para lubrificação, lavagem, parte elétrica etc para os cerca de mil veículos da frota, “a obra deverá ser inaugurada em 60 dias”, anunciou Marlon.

O governador e os demais presentes se mantiveram atentos. Ratinho, ao final, parabenizou o grupo mais uma vez e se disse à disposição para os investimentos da Pro Tork, oferecendo assessoria. Sugeriu também que, após a prospecção dos futuros negócios que gerem tributos e empregos procurem o governo para que os economistas possam colaborar em futuras parcerias que beneficiem a população e o desenvolvimento sócio-econômico do Paraná.

Estavam também presentes no encontro Neusa, Ana, Leodir, Bruna e Beto Bonilha, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; os deputados Luiz Cláudio Romanelli, Pedro Lupion, Alexandre Curi, Evandro Araújo e Mauro Moraes; e o prefeito e vice siqueirenses Luiz Germano e Paulo Leite. O npdiario foi o único veículo de Imprensa presente na reunião.

Imagens: Roberta Rodrigues