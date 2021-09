Ratinho em Siqueira Campos e Cambará

Pode visitar Ibaiti e Jacarezinho também

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, deputado federal licenciado Sandro Alex , e os deputados Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter e Mauro Moraes estarão nesta quinta-feira, dia dois, em Siqueira Campos para homologar a licitação da duplicação do trecho de quatro quilômetros da PR-092.

Virão também para o lançamento da pedra fundamental da duplicação de quatro quilômetros da PR-092 no valor de R$ 42 milhões. A solenidade será no KM 300 da mesma rodovia.

O governador ainda anunciará as terceiras faixas entre os municípios de Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina, obra de R$ 40.863,847, 10. Também prevista autorização para celebração de convênio para a pavimentação da rua Mato Grosso, com valor aproximado de R$ 1,5 milhão.

Marcada – até agora – reunião da Amunorpi em Ibaiti na manhã de quinta-feira também. Presença confirmada do secretário do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge. Existe a possibilidade do chefe do executivo do Paraná antecipar a viagem e participar da abertura desse evento.

Ratinho estará ainda às 15 horas em Cambará para entregar 56 casas construídas pela Cohapar na rua João Carula.

E a agenda pode incluir Jacarezinho nas próximas horas.