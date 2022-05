Furta carro em Japira e capota em Tomazina

Irmão da vítima previu que crime seria cometido

Por volta do meio-dia desta quinta-feira (12), a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos recebeu informações de que um GM/Celta havia sido furtado em Japira, na manhã do mesmo dia. E o veículo estava capotado em mata às margens da PR-272, no KM 42 em Tomazina.

No local, estava o dono do carro que contou ter sido furtado por um conhecido. Além disso, informou que o responsável pelo crime estava com seu irmão antes do fato acontecer, e que havia avisado que o rapaz cometeria o ato.

Sendo assim, a vítima publicou em redes sociais sobre o acontecimento, e foi informado que o automóvel estava próximo à linha do trem, na divisa entre Tomazina e Siqueira Campos. Relatou também que no interior do Celta havia objetos que provavelmente foram levados após o acidente.

Porém, um deles era uma sela completa para cavalo, de valor equivalente à quantia de R$ 1.500,00.

Diante dos fatos, o responsável pelo veículo acionou guincho e todos envolvidos encaminhados até à Delegacia de Polícia Civil tomazinense para serem tomadas providências.