Frutfest esclarece ausência de Marília Mendonça

Nota Oficial sobre morte da cantora que se apresentaria ano que vem no evento







É com imenso pesar que lamentamos profundamente o falecimento da cantora e compositora Marília Mendonça, ocorrido neste fim de semana vítima de acidente aéreo ocorrido no Estado de Minas Gerais. A artista se apresentaria na 11ª Edição da FrutFest, abrindo o evento no dia 01 de setembro de 2022, na Ilha do Ponciano em Carlópolis.

Marília Mendonça era um fenômeno. Uma artista de números grandiosos, que colecionava prêmios, recordes e que arrastava multidões a seus shows. A Rainha da Sofrência, a grande Patroa. Mas mais do que isso, uma filha querida, uma mãe amorosa, uma amiga dedicada, uma profissional impecável.

Marília escancarou as portas do sertanejo para as mulheres e abriu espaço para inúmeras outras artistas. Muito além de uma intérprete, era também uma renomada compositora, tendo escrito alguns dos maiores sucessos da música atual.

A Prefeitura de Carlópolis, Secretaria Municipal de Turismo e a Comissão Organizadora lamentam imensamente a perda tão precoce de Marília. Era um desejo nosso colocar a maior cantora de todos os tempos no Palco da FrutFest.

Que nossa rainha seja sempre lembrada pela alegria que tinha ao cantar as sofrências da vida com muita alma, verdade e amor. Muito obrigado por ter dividido o seu talento com as pessoas do nosso País. Foi uma honra fazer parte de uma pequena parte da sua vida, mesmo que por pouco tempo.

Ressaltamos que não estamos inertes diante deste triste fato, e que a equipe que organiza a FrutFest, com o coração em pedaços, busca uma nova atração para se apresentar na abertura do evento com o mesmo carinho e esmero que, ainda em 2019, contratamos a grande estrela

O evento, a princípio, permanece com as atrações artísticas confirmadas para as demais datas, sendo que os camarotes adquiridos serão mantidos com emissão dos boletos e entrega dos carnês nos próximos dias, com o primeiro vencimento para o dia 16 de novembro.

Todo o nosso carinho e solidariedade à família, amigos e fãs da Marília, de seu tio e assessor, Abicieli, do produtor Henrique, do piloto e do copiloto da aeronave.

Carlópolis, 08 de novembro de 2021.

Hiroshi Kubo

Prefeito Municipal

Nilton José Teles

Secretário Municipal de Turismo

Marcilio Queiros

Presidente da Comissão Organizadora.