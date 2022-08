Frustrada tentativa de roubo em Joaquim Távora (veja o vídeo)

Platinense foi preso pela PM na sequência

Exclusivo: Uma frustrada tentativa de roubo a mão armada aconteceu em torno de 11h18m desta sexta-feira, dia 19, na rua Senador Souza Naves, perto do Banco do Brasil. em Joaquim Távora. O ladrão chegou a pé, ameaçou um grupo de três homens, pegou a chave com o dono, tentou a ignição, que quebrou.

Não conseguiu levar, abandonando o veículo. Fugiu em seguida.

Rapidamente, a Rádio Patrulha tavorense fez a prisão do meliante, 18 anos, apreendeu uma pistola Taurus 9 mm e munições, balaclava, duas porções de maconha e braçadeiras de nylon, utilizadas para amarrar pessoas.

É morador de Santo Antônio da Platina.

A vítima é de Guapirama.

O comparsa se evadiu num VW/Gol de cor escura.