Sensacional Gata da Semana é de Jacarezinho (vídeos)

Diferenciada e fascinante eclode como um vulcão de pétalas macias e ferventes

Gabriela Correia (fotos e vídeos) tem 23 anos de formosura, cursando Fisioterapia, a extraordinária jovem reside em Jacarezinho.

“Meu hobby ultimamente é estar mais com a minha família, meu namorado, sou de poucas amizades”, ronrona, tranquila e focada.

Sua meta para o futuro é construir família, ter o próprio espaço de trabalho quando se formar, continuar forte e corajosa e, claro, meiga e linda.

“Eu ligo para os pequenos detalhes, dou valor… Acredito na sorte e no destino, mas sobretudo em Deus. Tenho costume de cuidar das coisas que realmente gosto, porque eu as quero por perto para sempre”, ensina a exuberante e arrebatadora Gata da Semana.