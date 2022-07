Flagrado com arma e droga em Jacarezinho

Apreendidos entorpecentes e munições

A Polícia Militar de Jacarezinho realizou diligência no fim de semana na Rua Domingos Lomba, envolvendo tráfico de drogas. Há tempos, são recebidas informações de que na região um sujeito é traficante de entorpecentes e houve novas denúncias acerca da comercialização de drogas entre o suspeito e seu comparsa, bem como porte de arma de fogo.

Desta forma, a residência do elemento foi monitorada e visualizada a movimentação dos usuários. Após certo tempo, ele e sua convivente, com sua filha no colo, saíram com um veículo (GM Vectra), o qual foi abordado pelas equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e Canil.

Em revista no veículo encontraram uma pistola marca Beretta modelo 950 calibre 635 com 6 munições intactas e 4 pedras de crack. Diante disso, as equipes se deslocaram até a residência, e no local abordado seu comparsa, bem como feitas buscas, nas quais localizaram mais entorpecentes, utensílio para preparo da venda das drogas, celulares e dinheiro trocado.