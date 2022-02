Figueira abre sua Sala do Empreendedor

Espaço ofertará atendimento a microempreendedores individuais, microempresas e produtores rurais do município de forma gratuita

Foi inaugurada, nesta segunda-feira (14), a Sala do Empreendedor de Figueira, município de cerca de 7,5 mil habitantes localizado no norte pioneiro do Paraná. O espaço vai funcionar na rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410, centro da cidade. O atendimento gratuito é voltado para microempreendedores individuais (MEI), microempresas e produtores rurais do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e 13h às 17h.

O objetivo da Sala do Empreendedor é incentivar a formalização de negócios que se enquadrem na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assim como facilitar a abertura de novas empresas, e oferecer orientações, cursos, oficinas e consultorias gratuitas aos empreendedores e pessoas que desejam empreender. O espaço é fruto de parceria entre a Prefeitura de Figueira e Sebrae Paraná.

O prefeito de Figueira, José Carlos Contiero, destaca que a Sala oferecerá um importante apoio aos empreendedores da cidade, por meio do acesso às soluções do Sebrae Paraná e, em breve, de financiamento pela Fomento Paraná. Um agente de crédito já está sendo capacitado para oferecer o serviço no mesmo espaço. “São serviços muito importantes para os pequenos negócios, especialmente diante das dificuldades da pandemia”, aponta.

A consultora do Sebrae Paraná, Camila Eduarda dos Santos, explica que o atendimento já está disponível para a população e que a programação de capacitações começa a partir de março. “São palestras, oficinas, cursos, seminários, rodadas de negócios, além de consultorias online nos mais diversos temas, como planejamento, plano de negócios, finanças, marketing de vendas e marketing digital”, cita.

Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas:

Pelo telefone: (43) 2547-1114

Ou e-mail: saladoempreendedor.pmffigueira@gmail.com.