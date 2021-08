Falta-d’água em Siqueira Campos

Estiagem, baixo vazão de mananciais e alta temperatura afetam abastecimento

Devido às temperaturas mais altas e à baixa vazão de rios e poços, por causa da forte estiagem, pode haver falta-d’água e/ou redução de pressão na rede no sistema de Siqueira Campos nesta sexta-feira e no sábado (28). Em situações como essa, a Sanepar pede aos clientes que priorizem a água para consumo humano (higiene e alimentação) e façam uso econômico. Decreto Estadual aprovado em 5 de agosto de 2021 também estabelece que, “em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais.”

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br