Ex-governador visita Norte Pioneiro nesta segunda-feira

Estará em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

O ex-governador Beto Richa (foto) estará em Santo Antônio da Platina nesta segunda-feira, dia 21, para um Encontro de Lideranças na câmara de vereadores às 13h30m. A informação foi confirmada na manhã deste sábado, dia 19, pelo presidente do Legislativo, José Jaime Mineiro.

Ele é filiado ao PSDB e pré-candidato a deputado federal, porém o evento é supra-partidário.

Também estará em Jacarezinho no mesmo dia na parte da manhã em reunião organizada pelo ex-prefeito local, Sérgio Faria.

Beto comandou o Paraná entre 2011 e 2018 e possui bases, mesmo com os problemas enfrentados principalmente no último ano do segundo mandato. Possui 56 anos. Sabe que mantém simpatizantes pelo que realizou.

Não tem nenhuma ação que tramita nas varas criminais estaduais e federais da capital paranaense e, em segunda instância, no Tribunal de Justiça e no TRF4, transitaram em julgado, inexistem condenações e não está incurso nas legislações que o tornariam inelegível.

A decisão do STF de anular toda a delação enterrou todos os demais desdobramentos da investigação. A delação do auditor que o acusava de maus feitos não apresentou provas cabais de envolvimento de Beto e de outros eventuais réus.

Assim, poderá conduzir a campanha sem receios. Filho de José Richa, ex-governador do Paraná(1983 a 1986), Beto foi deputado estadual e prefeito de Curitiba, entre outros cargos públicos.

Nas especulações, a ex-primeira dama Fernanda Bernardi Vieira Richa seria coordenadora da campanha eleitoral. O filho, Marcello Richa, não postularia uma vaga na Assembleia Legislativa justamente para não atrapalhar o pai, que faria dobradas em todas as regiões do estado. E nem o irmão, Pepe, concorreria.

Assim, em tese, teria grandes chances de emplacar uma das 30 vagas em disputa à câmara federal em 2022.