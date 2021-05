Ex-governador admite pré-candidatura ao Senado

Orlando Pessuti anunciou a possibilidade durante entrevista na manhã desta terça-feira

Exclusivo: “Estamos avaliando uma série de fatores para definir, porém o mais provável é que seja eu mesmo o candidato ao Senado em 2022; eu estou há 55 anos militando no MDB e a 50 anos filiado e agora ajudando a atual Comissão Provisória Estadual do MDB na reestruturação do partido no Paraná. Hoje o deputado federal Sérgio Souza está presidindo e pediu que eu o ajudasse e aos demais , no revigoramento partidário”. A declaração é do ex-governador Orlando Pessuti, em conversa pelo aplicativo WhatsApp.

Ele disse que a ideia de ser candidato a Senador ou Deputado Estadual sempre esteve presente. Poderia ter ocorrido em 2014 ou 2018. “Não deu certo, mas para agora 2022 deverá sim ocorrer . São muitas as demandas diárias da população , instituições, empresas, entidades que chegam até nós . Como ocupante de um mandato eletivo poderemos fazer mais pelo Paraná e pelo povo paranaense”, adicionou.

“O Anibelli Neto (deputado estadual) quer porque quer ser o Presidente do MDB . Outros como Sérgio Souza , Renato Adur , também querem . Eu também posso ser . Mas o fato é que não podemos deixar o MDB como estava . Tem que ser auditado, revigorado, Fortalecido para as disputas do ano que vem”, continuou, “o (ex-deputado federal) João Arruda pelo que ouço não mais se envolverá com partido e disputas eleitorais , vamos ver e esperar para crer”.

Também comentou sobre o ex-senador, ex-governador, e há vários anos desafeto político, Roberto Requião, “Ele, que nos últimos 30 anos foi a principal liderança do partido para as disputas eleitorais, também é o grande responsável pela situação delicada do MDB no Paraná. Como dirigente partidário, não se deu bem. Endividou o partido e reduziu a quase zero a nossa representação política . Hoje temos só dois deputados federais e dois estaduais , 27 prefeitos , poucos vices prefeitos e um número bem reduzido de vereadores”.

As fotos são da última vez que Pessutão, como é chamado pelos amigos, esteve no npdiario, em 2019. Foi recepcionado pelos ex-chefes do executivo platinense, José Afonso Junior (que também exerceu os cargos de deputado estadual e secretário estadual de Esportes e Turismo e atualmente preside o Sindicato Rural Patronal), Celso de Souza Schmidt (empresário e ex-presidente do legislativo local) e do atual prefeito Professor Zezão Coelho, que já comandou a câmara de vereadores (fotos).

Estava acompanhado do ex-chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Jorge Clóvis Godoy. O presidente da Associação Comercial e Empresarial, Nelson de Camargo, também prestigiou e participou do encontro.

Em 2017, o ex-governador Orlando Pessuti visitou o estande Npdiario/Vale do Sol/Prefeitura na 45ª Efapi, em Santo Antônio da Platina (foto com as recepcionistas Larissa e Luara (foto).