Estudante de Andirá passa em dois concursos vestibulares

Jovem passou em Odontologia e em Fisioterapia

A jovem Andiarense Ana Júlia de Paula(fotos) , de 19 anos, foi aprovada em dois vestibulares para o ano de 2022.

A estudiosa moça passou em Odontologia e Fisioterapia com a nota do Enem, na PUC/PR, no ano de 2021 e 2022 e também na Universidade de Rio Verde, em Goiás.

Sua trajetória acadêmica envolveu outras duas cidades, Bandeirantes, onde cursou o Ensino Médio no colégio Ecel, e Jacarezinho, cidade em que realizou o cursinho pelo Universitário Maranata.