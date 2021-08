Espingarda provoca prisão em Carlópolis

No início da noite desta quinta-feira em Carlópolis

A Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Carlópolis no fim da tarde desta quinta-feira, dia 12.

Na casa, o elemento não foi localizado, mas a esposa acompanhou as buscas e nada de ilícito foi encontrado. Indagada sobre o paradeiro do convivente, informou que saíra cedo, e teria ido até a residência de um inquilino, para onde os PMs também foram.

O homem que atendeu confessou que tinha a posse de uma arma de fogo, indicando o local e franqueou a entrada. A Winchester calibre 22 estava cima de um guarda-roupas junto com um carregador com duas munições intactas. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao indivíduo (39 anos) pelo crime de posse irregular de arma de fogo.