Escritório de design de interiores inova com criatividade na região

Há mais de dois anos viabilizando sonhos

As jovens Mariana de Souza Davanço (26 anos) e Pamela Tamires Caldeira de Oliveira (31 anos) inovam no mercado de design em Londrina.

Mariana, formada em Design de Interiores pela UNOPAR e Especialização em Paisagismo no IBRAP, e Pamela formada em Gestão Comercial na UNOPAR e Design de Interiores na Unicesumar, são as proprietárias da empresa “Davanço e Oliveira – Interiores e Paisagismo“.

A empresa oferta Projeto Residencial, Projeto Comercial e Institucional e Projeto Paisagístico. Além disso, oferece reformas de grande e pequeno porte; construção em parceria com engenheiros especializados, na qual o projeto de interiores é realizado juntamente ao projeto de construção; consultorias e acompanhamento de execução de projeto.

Elas convidam a conhecerem o trabalho as pessoas que desejam reformar ou construir um ambiente de forma inteligente e organizada, onde cada etapa do projeto é ordenada. Dessa forma, busca-se evitar problemas como gastos e atrasos desnecessários. “Fazemos nossos projetos com maior respeito ao cliente, colocando em primeiro lugar suas exigências e vontades para criarmos juntos um novo local ou ambiente belo e funcional”, salientam.

O escritório se localiza na Rua Lucilio de Held, 715, Coliseu, Londrina.

Entre em contato e agende um atendimento para sua reforma ou construção.

Telefones para contato:

Mariana: (43) 99995-8882

Pamela: (43) 98839-0004

Email: contato.davancoeoliveira@gmail.com

Instagram:

Mariana: @maridavanco_

Pamela: @pamoliveira0212